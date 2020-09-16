«Зачем властям травить его, если уровень его популярности едва достигает 2%?» Россия задала Евросоюзу девять вопросов о Навальном

«Венская кофейня» в аэропорту Томска, где Алексей Навальный пил чай перед тем, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. 15 сентября 2020 года Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и официальным лицам ЕС девять вопросов об «инциденте» с Алексеем Навальным, который, как установили эксперты европейских лабораторий, был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Вопросы 15 сентября были опубликованы на сайте постпредства. Их также направили в Европарламент перед прошедшими там дебатами о случившемся с Навальным.

«В последние недели мы стали свидетелями быстро набирающей обороты информационной кампании в Евросоюзе — и в официальных кругах, и в СМИ — вокруг инцидента, который с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года. Не претендуя на звание экспертов в токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам в этом деле», — говорится в комментарии постпредства России при ЕС.

Вот какие вопросы задают российские власти:

Есть ли смысл у предполагаемого решения российских властей отравить Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества военного класса из группы «Новичок», подпадающего под Конвенцию о запрещении химического оружия, в городе с полумиллионным населением, а потом сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отправить на дальнейшее лечение в Германию, где «Новичок» могут обнаружить?

Зачем российским властям травить Алексея Навального с учетом того, что уровень его фактической популярности , по данным проведенного в июле 2020 года опроса неправительственной исследовательской организации «Левада-центр»?

Почему правительство Германии не хочет предоставить компетентным органам РФ результаты токсикологических анализов, проведенных в лаборатории бундесвера, или опубликовать их, если Берлин уверен, что господин Навальный был отравлен? 27 августа 2020 года Генпрокуратура РФ направила властям Германии официальный запрос о правовой помощи. Но Берлин не пожелал оперативно и конструктивно ответить на него, затягивая процесс, чтобы позже заявить, что никаких доказательств не будет предоставлено .

Мы постоянно слышим, что правительству России необходимо провести тщательное и прозрачное расследование покушения на господина Навального. Утверждается, что все доказательства и свидетелей нужно искать «где-то в Сибири». Было ли совпадением то, что в его поездке в Сибирь, сразу после инцидента уехали из России в Германию?

Почему врачи из госпиталя «Шарите» уклоняются от профессионального диалога с российскими коллегами, несмотря на очевидные несоответствия в симптомах, токсикологических анализах и диагнозе господина Навального? Федеральная врачебная палата Германии отклонила предложение российских коллег создать совместную группу для медицинского обследования по делу господина Навального.

Почему заявляется, что вещество из группы «Новичок» разрабатывалось Советским Союзом, а затем и Россией, но игнорируется то, что специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО на протяжении ряда лет разрабатывали химические вещества, связанные с группой «Новичок»? Например, США выдали более 150 патентов на боевое применение таких веществ.

Почему, когда господина Навального привезли в Берлин, в клинику «Шарите» его сопровождали полицейские и агенты спецслужб? Почему были приняты чрезвычайные меры безопасности, а сама больница превратилась в особо охраняемый объект задолго до «обнаружения» «Новичка»? Значит ли это, что Берлин знал то, о чем не знали ни Москва, ни Омск? Стоит отметить, что в омской больнице провели более 60 биохимических анализов, ни один из которых не показал никаких признаков отравления.

Что стоит за историей о «бутылке с водой» якобы со следами яда на ней? Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что господин Навальный пил из нее перед вылетом из аэропорта Томска. Если бутылка использовалась до этого или на борту самолета, летевшего в Москву, как она попала в Берлин?

Почему ни один специалист в области токсикологии, гражданский или военный, и ни один врач «Шарите» не сделали квалифицированного заключения по делу (как это сделали российские врачи)?

Вопросы российских властей к Евросоюзу прокомментировали соратники Навального: глава региональной сети его штабов Леонид Волков и пресс-секретарь Кира Ярмыш. Они обратили внимание на аргумент про низкий рейтинг Навального. «Прекрасная постановка вопроса. Продолжение „российским властям это невыгодно“. Был бы рейтинг больше — тогда выгодно. Только все мы понимаем, что рейтинг Алексея не 2%, и прошедшие выборы это », — написала Ярмыш.

Пересказала Ольга Корелина