Полиция заявила, что сотрудница ФБК Мария Певчих, сопровождавшая Навального в поездке по Сибири, уклонилась от дачи показаний. «Медуза» выяснила, что с ней никто и не пытался связаться

Кира Ярмыш / EPA / Scanpix / LETA

Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу утверждает, что Мария Певчих (полиция ошибочно называет ее Мариной) уклонилась от дачи показаний. Певчих была в группе из шести человек, которые сопровождали основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в поездке по Сибири перед его . Это управление ведет доследственную проверку по факту госпитализации Навального в Омске (дело о нападении на Навального по-прежнему не заведено).

«Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается», — заявила транспортная полиция.

Остальные пятеро сопровождавших Навального были опрошены. Это сотрудники ФБК Владлен Лось, Георгий Албуров и Илья Пахомов, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и оператор Павел Зеленский. Кроме того, транспортная полиция ищет пассажиров, летевших с Навальным в самолете Томск — Москва, а также его лечащего врача и клинику в Москве, где он лечился.

Прокремлевские СМИ обвиняли Певчих в «причастности к отравлению Навального»

7 сентября прокремлевское издание «Правда.ру» сообщило со ссылкой на анонимный источник, что Певчих сопровождала Навального в поездке по Сибири «по заданию исполнительного директора ФБК », который незадолго до этого якобы вступил с конфликт с политиком из-за его решения ликвидировать ФБК. «Правда.ру» назвала Певчих «вероятной отравительницей Навального», отметив, что она жила с политиком в одном номере, но не села с ним в самолет из Томска в Москву, а поехала на машине в Новосибирск и уже оттуда прилетела в Омск. При этом издание назвало Певчих «женщиной с непрозрачной жизненной историей и весьма интересными фактами в биографии».

Утверждения о возможной причастности Певчих к отравлению Навального также распространял бизнесмен Евгений Пригожин (через заявления пресс-службы его компании «Конкорд»; впрочем, там же говорилось, что к отравлению политика причастна и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш), а также провластные сайты «Царьград» и Putin News.

«Медуза» выяснила, что полиция не вызывала Марию Певчих на опросы и не пыталась с ней связаться

По данным «Медузы», Мария Певчих училась на социологическом факультете МГУ, а одновременно — в Лондонской школе экономики (London School of Economics) на факультете политологии. С 2011 года она сотрудничает с ФБК и сейчас возглавляет отдел расследований фонда. Мария Певчих живет в Лондоне, но часто приезжает в Россию. В ее функции входит сбор материала и написание сценариев для расследований ФБК.

Певчих была и в Томске, где команда Алексея Навального снимала новые фильмы-расследования. По данным «Медузы», все члены группы поселились в отдельных номерах отеля Xander. Расследование, как выяснила «Медуза», проходило в относительно спокойной обстановке.

Когда Навальный уехал из Томска, там осталась часть группы, включая Марию Певчих. После новостей об отравлении Навального все они отправились в Омск. Как стало известно «Медузе», из России Марию Певчих выпустили безо всяких проблем. За прошедшие две недели с ней не связывались правоохранительные органы, хотя ее российский телефон постоянно включен. Ее ни разу не вызывали на допросы и опросы, она не получала никаких повесток. Певчих сказала «Медузе», что будет готова для развернутых комментариев позже.

Транспортная полиция заявила, что установила места, где Навальный ел и пил — и что будет добиваться участия в его опросе в Германии

Полиция сообщила, что, помимо опроса спутников Навального, в ходе проверки установлен маршрут передвижения политика, а также места, где он жил или которые посещал. Среди них — гостиница Xander с рестораном Velvet, съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту Томска. Как утверждает полиция, в этих местах Навальный ел и пил, «в том числе вино и алкогольный коктейль».

Кроме того, в связи с выходом Навального из комы транспортная полиция готовит запрос в Германию об оказании правовой помощи. Ведомство заявило, что будет добиваться, чтобы следователи органов внутренних дел РФ присутствовали на следственных действиях с Навальным — «в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы».

Ольга Корелина и Светлана Рейтер