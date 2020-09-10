Der Spiegel и The Insider написали, что Навальному стало лучше: он может говорить и помнит день отравления Соратники политика заявили, что журналисты преувеличивают

Hayong Jeon / EPA / Scanpix / LETA

сообщили об улучшении состояния Алексея Навального. Der Spiegel написал, что российский политик снова может говорить и, вероятно, может помнить, что происходило до того, как ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва. The Insider пишет, что Навальному удалось вспомнить события, которые предшествовали ухудшению его самочувствия. Про восстановление речи издание не упоминает, но сообщает, что состояние Навального «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации», и что политик «полностью пришел в себя» после выведения из искусственной комы 7 сентября. Тогда врачи сообщали лишь, что он начал реагировать на обращения окружающих.

Психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться как минимум на 90%, пишет The Insider со ссылкой на мнение врачей (в статье Der Spiegel таких данных нет). The Insider отмечает, что политик восстанавливается гораздо быстрее и легче, чем другие жертвы отравления ядом из группы «Новичок» — . По информации издания, врачи уже разрешили пускать к Навальному не только жену, но и других посетителей (этих данных у Der Spiegel тоже нет, издание лишь пишет, что по мере улучшения самочувствия стоит ожидать, что Навальный сможет принимать больше посетителей).

По данным Der Spiegel, берлинская полиция усилила охрану Навального (в самой полиции заявили, что не знают источника этой информации). Это было сделано после улучшения самочувствия политика: правоохранительные органы опасаются повторных покушений на него, пишет Der Spiegel. Источник The Insider рассказал, что для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Высший уровень безопасности был введен 9 сентября — после того, как стало ясно, что политик все помнит. По данным источника, в Германии не только опасаются физической угрозы Навальному, но и готовятся к «дезинформационному шторму», включая попытки дискредитировать клинику «Шарите», где лечат политика.

Навальный был отравлен новым, более опасным типом «Новичка», сообщили накануне источники немецкого издания Die Zeit. По их словам, отравители надеялись, что Навальный умрет в самолете, но его спасли действия пилота, который сразу решил посадить самолет, и врачей, быстро вколовших ему атропин. Об этом же сообщает The Insider. Der Spiegel пишет, что, по мнению органов безопасности Германии, за отравлением стоят российские спецслужбы. Использованный яд якобы могли произвести только в специальной военной лаборатории в России. Определить тип яда помогла бутылка, из которой пил Навальный, и которую сохранили и передали в Германию; именно эта упущенная деталь стала самым большим провалом отравителей, утверждает The Insider.

Соратники Навального заявили о фактических ошибках в статье Der Spiegel. «Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок», — заявил «Медузе» глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков. Похожее заявление сделала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. «В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала Ярмыш в твиттере. О каких именно неточностях идет речь и содержатся ли они также в статье The Insider, соратники Навального не уточнили.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности Путина создать комиссию по расследованию отравления Навального. В Кремле это объяснили недопониманием. «Президент Путин заверил меня, что Россия намерена выяснить, что случилось, сказал, что создаст комиссию по расследованию и что готов сотрудничать с немецкими властями», — цитирует Конте итальянское издание Il Foglio. Судя по информации на сайте Кремля, президент России созвонился с премьером Италии еще 26 августа и действительно выразил заинтересованность в расследовании произошедшего с Навальным — но про комиссию на сайте Кремля не упоминалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил заявление Конте «недопониманием». Он повторил, что Россия не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, так как российские специалисты не нашли никаких следов отравляющих веществ.

Госсекретарь США допустил причастность Москвы к отравлению Навального. В Госдуме это сочли доказательством провокации против России. «И когда [люди] видят попытку отравить диссидента и признают, что существует значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц, я думаю, что это плохо для российского народа», — заявил Майк Помпео. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибочными и недопустимыми» любые намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Навального. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил РИА Новости, что после слов Помпео не остается сомнений в том, что отравление Навального является спланированной провокацией против России.

Ольга Корелина