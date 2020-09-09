Российский политик Алексей Навальный был отравлен новым типом «Новичка», более опасным, чем предыдущие известные вариации. Об этом сообщает издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

По замыслу отравителей, пишет издание, Навальный должен был умереть в самолете. Политик остался в живых только «благодаря цепочке счастливых случайностей» — действиям пилота, который сразу же принял решение посадить самолет, и врачей, оперативно вколовших ему атропин.

Как полагает Die Zeit, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба — его просто не смогли бы синтезировать обычные преступники, а столь серьезная операция любой иностранной спецслужбы на территории России, отмечает Die Zeit, представляется «немыслимой» в условиях того, что за Навальным велась постоянная слежка. «Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика», — утверждает Die Zeit.

Остатки вещества, по данным источников издания, немецкие врачи нашли на горлышке бутылки с водой, из которой пил Навальный, и на его руках. Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов мог нанести яд на поверхность чашки, из которой политик пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.

Официально представители властей России заявляют, что анализы Навального, сделанные в Омске, не показали в его организме следов яда. При этом источники «Медузы» рассказывали, что в Омске у политика была «четкая картина отравления», поэтому ему вкололи атропин еще когда он находился в машине скорой помощи.

Власти Германии 2 сентября официально заявили, что сделанные специальной лабораторией Бундесвера анализы показали наличие в организме Навального следов яда из группы «Новичок». Немецкие власти потребовали от России объяснений в связи с ситуацией.