Юрий Кадобнов / AFP / Scanpix / LETA

«Эхо Москвы»: Вчера и сегодня продолжают звучать заявления, в которых обвиняют Российское государство в причастности к отравлению Алексея Навального. Хочется понять, во-первых, какая все-таки позиция Кремля по расследованию? Вы говорили, что как только будет понятно и вещество будет найдено, тогда расследование будет. А во-вторых, будете ли вы как-то комментировать эти заявления?

Дмитрий Песков: Я бы здесь аккуратно говорил насчет обвинений [в адрес] Российского государства. Все-таки обвинений нет, и нет никакого повода для обвинений Российского государства . Это первое. И никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи .

По сути вопроса можно сказать следующее. Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало. Вчера в ходе беседы в МИД нашему послу в Берлине также не была предоставлена конкретная информация о результатах исследований германских специалистов, которые позволили им прийти к выводу об отравлении. В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом . Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. Повторяю: до сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время и поможет выяснить, что же стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Вот что можно сказать по сути вопроса.

«Эхо Москвы»: Уточню все-таки по поводу расследования. Кремль до сих пор считает, что нет повода для открытия уголовного дела в Российской Федерации?

Дмитрий Песков: Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Мы не имеем информации пока. Еще раз повторяю: все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и т. д. и т. п. не позволили нашим специалистам — это и врачи, и токсикологи — выявить какие-либо отравляющие вещества. Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество. Более того, заявлено, что это химическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, что же установили наши германские коллеги. Надеемся, что мы получим эту информацию.

«Эхо Москвы»: И до этого момента по крайней мере президент не будет просить Следственный комитет завести это уголовное дело?

Дмитрий Песков: Дело в том, что МВД выполняет доследственную проверку и все эти необходимые действия выполняются абсолютно без какого-либо указания президента. Для этого совершенно нет необходимости — в указаниях президента.

«Эхо Москвы»: Просто вчера немецкий канцлер обратилась именно к руководству Российской Федерации и посчитала, что именно руководству Российской Федерации нужно начать расследование и сделать заявление по этому поводу. Планирует ли Владимир Путин провести пресс-конференцию или сделать какое-то личное заявление по этому поводу? Потому что на немецком уровне, по сути, глава государства начинает делать такие заявления.

Дмитрий Песков: Ну, по всей видимости, если федеральный канцлер делает такие заявления, значит, имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов. Не зная, что это за результаты, мы не можем давать оценку. Не видим каких-либо поводов для каких-то особых заявлений главы нашего государства . Мы надеемся, что удастся установить причину произошедшего, мы в этом заинтересованы, мы хотим. Для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии пока не имеем.

«Коммерсант FM»: Меркель заявила, что Навального отравлением хотели заставить замолчать. Как в Кремле считают, есть ли в России люди и силы, которым было бы выгодно отравление оппозиционера? Кто может таким образом раскачивать ситуацию? Ведь мы видим, как стремительно ухудшаются отношения с Западом.

Дмитрий Песков: Я не могу вам ответить на вопрос, кому могло бы быть выгодно отравление этого человека. Не думаю вообще, что кому-то это могло бы быть выгодно. Вот если просто трезво смотреть на происходящее . Вот, наверное, можно исходить из этого.

Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партнеры в Германии, других европейских странах спешили с какими-то оценками, мы предпочли бы находиться в диалоге.

Associated Press: В Кремле ожидают каких-то санкций со стороны Германии или других западных стран в связи с ситуацией с Навальным — в частности, каких-то санкций в отношении проекта «Северный поток — 2»?

Дмитрий Песков: Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора, санкционного языка . Считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях.

Bloomberg: Уточню по поводу санкций. В парламенте Германии уже звучат призывы остановить проект «Северный поток — 2». Как вы относитесь к такому риску? Видите ли вы риск того, что Германия откажется от проекта?

Дмитрий Песков: Нет. Скорее это эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии. «Северный поток — 2» — это международный коммерческий проект, который в интересах России и Германии и в интересах, собственно, энергобезопасности всего Европейского континента.

«Медуза»: Возвращаясь к заявлению Меркель и правительства ФРГ. Связывался ли уже президент с канцлером или, возможно, такой разговор запланирован в ближайшее время? И как вообще Владимир Путин отреагировал на заявление Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального?

Дмитрий Песков: Пока контактов между президентом и канцлером не было. Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет. Вы знаете, что они достаточно часто общаются по телефону. Поэтому если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться. Но еще раз повторяю: есть определенный дефицит информации о том, что же стало причиной для утверждения канцлером факта отравления. Пока мы этого не понимаем.

«Коммерсант FM»: Замглавы бундестага заявил, что если не получит Германия каких-то разумных объяснений со стороны России по поводу инцидента с Навальным, то в последующие недели, месяцы и годы «наступит ледниковый период» в отношениях между странами. Как-то разъяснять ситуацию планируется ли в Кремле и на каком уровне? Может быть, как раз президент с канцлером мог бы переговорить об этом?

Дмитрий Песков: Вы знаете, и в Кремле, и на уровне наших медиков, и на уровне наших специалистов с самого первого дня все разъясняют эту ситуацию. И нужно быть глухим, чтобы этого не слышать .