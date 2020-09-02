«Это ошеломляющая информация о попытке с помощью яда убить одного из главных оппозиционеров России» Расшифровка речи Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального

Markus Schreiber / Pool / AFP / Scanpix / LETA

Дамы и господа!

Сегодня днем мы с министром финансов, вице-канцлером, министром иностранных дел, министром обороны, министром внутренних дел, министром юстиции и главой ведомства федерального канцлера получили новые сведения, касающиеся Алексея Навального, и обсудили, как мы поступим с этими сведениями.

Мы уже проинформировали вас письменно об этом во второй половине дня. Это ошеломляющая информация о попытке с помощью яда убить одного из главных оппозиционеров России, и поэтому мне важно еще раз высказать вам свою позицию.

Господин Навальный находится в Берлине на лечении с 22 августа. По соображениям гуманности и следуя желанию его семьи мы сделали возможной его перевозку в Германию.

Клиника «Шарите» поручила специалистам-токсикологам бундесвера исследовать медицинские пробы господина Навального. Теперь специальная лаборатория бундесвера сделала ясное заключение. Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Этот яд, без каких-либо сомнений, присутствует в пробах.

Поэтому ясно, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его должны были заставить замолчать, и я это осуждаю, в том числе от имени всего федерального правительства, самым резким образом.

Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы выразить сочувствие Алексею Навальному, а также его семье, которая переживает тяжелое время. Я надеюсь и желаю ему, чтобы он смог выздороветь после этого покушения.

Ранее я уже позвонила господину бундеспрезиденту, чтобы поговорить с ним о развитии ситуации с Навальным. Федеральное правительство, кроме того, проинформировало фракции в бундестаге. Федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Во второй половине дня российский посол был проинформирован министерством иностранных дел о результатах тестов. Мы ожидаем, что российское правительство выскажется об этом происшествии. Возникают серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только российское правительство.

К судьбе Алексея Навального привлечено внимание всего мира. Мир будет ждать ответов. Мы информируем наших партнеров в ЕС и НАТО о результатах исследований. Мы вместе обсудим это и с учетом российской позиции решим, какая общая реакция будет соразмерной.

Преступление против Алексея Навального направлено против основных прав и ценностей, которые мы защищаем.

Благодарю вас.