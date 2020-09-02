Заявление правительства Германии о покушении на Алексея Навального. Полный текст

Сергей Ильницкий / EPA / Scanpix / LETA

По инициативе университетской клиники «Шарите» специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическую экспертизу образцов, взятых у Алексея Навального. В результате были обнаружены несомненные доказательства применения химического нервно-паралитического отравляющего вещества группы «Новичок». Алексей Навальный был доставлен из России в Берлин 22 августа с симптомами отравления для получения медицинской помощи.

Федеральный канцлер Ангела Меркель, федеральный министр финансов Олаф Шольц, федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер, федеральный министр юстиции Кристин Ламбрехт, федеральный министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава ведомства Федерального канцлера Германии профессор Хельге Браун обсудили этот вопрос сегодня в полдень и согласовали дальнейшие шаги.

Поражает тот факт, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия в России.

Федеральное правительство категорически осуждает это нападение.

Российское правительство должно немедленно объяснить произошедшее.

Г-жа Навальная и лечащие врачи проинформированы о результатах обследования. О результатах экспертизы министерство иностранных дел проинформирует посла России. Федеральное правительство через федеральное министерство иностранных дел по предусмотренным для этого каналам предоставит информацию о результатах обследования своим партнерам в ЕС и НАТО. С учетом позиции России правительство обсудит со своими партнерами адекватную совместную реакцию.

Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Федеральное правительство проинформирует фракции в Бундестаге Германии.

Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального.