МИД Германии пригрозил России санкциями из-за отравления Навального. Немецкие врачи запросили помощь у исследователей «Новичка»

Клиника «Шарите» в Берлине, где находится на лечении Алексей Навальный Christian Mang / Reuters / Scanpix / LETA

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия будет готова ввести дипломатические санкции в отношении России, если выяснится, что за отравлением Алексея Навального стоят российские власти, пишет Reuters.

Хайко Маас подчеркнул, что немецкие власти будут действовать так же, как в случае с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, в Берлине в августе 2019 года. После убийства, в котором обвинили выходца из России, Германия выслала двух российских дипломатов, предположительно, агентов внешней разведки Минобороны РФ (Россия ответила зеркально, выслав двух человек).

Как сообщает Der Spiegel, врачи берлинской клиники «Шарите», где на лечении находится Навальный, негласно обратились за помощью к Бундесверу, вооруженным силам ФРГ, у которых есть токсикологическая лаборатория в Мюнхене. Кроме того, врачи обратились к специалистам британской лаборатории , участвовавшей в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль, совершенном в 2018 году с помощью отравляющего вещества класса «Новичок».

Ранее Der Spiegel и Bellingcat сообщали, что немецкие врачи также обратились к коллегам из Болгарии из-за возможного сходства между отравлением Алексея Навального и покушением на болгарского поставщика оружия , которого, предположительно, пытались отравить «Новичком».

По данным Der Spiegel, канцлер Германии Ангела Меркель ежедневно получает информацию о состоянии здоровья Алексея Навального. Агентство Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на источники, что Меркель была разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости в деле Алексея Навального. После того, как 24 августа берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Навальный был отравлен, Меркель потребовала провести открытое и полное расследование случившегося с российским оппозиционером. 28 августа Меркель сообщила, что власти Германии инициируют общеевропейскую реакцию на произошедшее с Навальным, когда будет больше ясности о причинах его госпитализации.

Клиника «Шарите» 28 августа официально сообщила, что Алексей Навальный по-прежнему находится в медицинской коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы отравления , выявленные у политика, постепенно исчезают. Состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое, непосредственной опасности для жизни нет.

Александр Бакланов