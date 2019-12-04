Германия выслала двух российских дипломатов из-за убийства в Берлине чеченского полевого командира. Главное

Место убийства Зелимхана Хангошвили в берлинском парке, 23 августа 2019 года Paul Zinken / dpa / AFP / Scanpix / LETA

Германия 4 декабря сообщила о высылке двух российских дипломатов. Министерство иностранных дел ФРГ объявило сотрудников российского посольства персонами нон-грата. Они должны уехать из Германии в течение семи дней. Имена высылаемых дипломатов не названы.

Причиной высылки стало убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Зелимхана Хангошвили, у которого было гражданство Грузии, застрелили в августе 2019 года. Немецкая прокуратура полагает, что убийство совершили «по поручению государственных органов Российской Федерации». МИД Германии отметил, что Россия не участвует в расследовании. Берлин оставляет за собой право принять другие меры, если Москва и дальше будет отказываться сотрудничать.

МИД РФ пообещал принять ответные меры. Министерство заявило, что рассматривает решение выслать дипломатов как «недружественный и безосновательный шаг». По мнению МИДа, «политизированный подход» к расследованию убийства в Берлине «недопустим» (цитаты по «Интерфаксу»).

Подозреваемый в убийстве, возможно, связан с российскими спецслужбами. У стрелявшего в Хангошвили нашли российский паспорт на имя Вадима Андреевича Соколова. The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании утверждают, что такого человека нет в базе ФМС «Роспаспорт». Обладатель этого документа сотрудничает с российскими спецслужбами, иначе он не смог бы пройти пограничный контроль. Авторы расследования назвали настоящее, по их данным, имя подозреваемого — Вадим Николаевич Красиков. Он, как сказано в расследовании, может быть причастен к заказному убийству бизнесмена в Москве в 2013 году.