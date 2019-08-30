В Берлине застрелили бывшего полевого командира из Чечни. В убийстве подозревают россиянина, данных которого нет ни в одной базе

Место убийства Зелимхана Хангошвили в берлинском парке, 23 августа 2019 года Fabrizio Bensch / Reuters / Scanpix / LETA

23 августа в Берлине убили Зелимхана Хангошвили — чеченца, имеющего гражданство Грузии. Преступник на велосипеде дважды выстрелил в него из пистолета Glock, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться, но был задержан полицией. Подозреваемый, который не признал вину и не стал давать показания, оказался гражданином России с паспортом на имя 49-летнего Вадима С. The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании утверждают, что это вымышленное имя, а человек, который его получил, сотрудничает с российскими спецслужбами.

Зелимхан Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Его разыскивали за терроризм и четыре раза пытались убить

Как писала Süddeutsche Zeitung, Хангошвили был кистинцем; так называют этнических чеченцев, живущих в Панкисском ущелье Грузии. Он участвовал во второй чеченской войне, был полевым командиром, воевал на стороне Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. Под его командованием находились 60 бойцов, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, который называет себя другом Хангошвили. По данным издания, в России чеченец с 2002 года был объявлен в розыск по подозрению в терроризме. Как пишет Süddeutsche Zeitung, он поддерживал организацию «Имарат Кавказ», которая в России признана террористической.

После второй чеченской войны Хангошвили жил в Грузии. Впоследствии он получил паспорт на имя Торнике Кавтарашвили; это фамилия его матери, сказал Deutsche Welle Эккехард Мас. По информации издания, во время российско-грузинского конфликта в 2008 году Хангошвили собрал около 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии, но сам не принимал участия в боях. По данным Berliner Kurier, чеченец работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии.

В 2012 году Хангошвили участвовал в против группы боевиков в грузинском ущелье Лопота. Как писал «Коммерсант», это были бывшие соратники Хангошвили, которые скрывались в Австрии и которых он сам вместе с еще одним бывшим полевым командиром пригласил в Грузию. В какой-то момент гости решили пешком перейти в Чечню. В ущелье Лопота они встретили местных жителей, взяли их в заложники и потребовали коридор до российской границы. Полиция Грузии сначала вступила с ними в переговоры (Хангошвили участвовал в них как посредник со стороны МВД), но в итоге пошла на силовую операцию. В результате погибли трое сотрудников полиции и 11 боевиков.

На Хангошвили четыре раза совершали покушения, писала газета Bild со ссылкой на его сына (всего у убитого пятеро детей). Последнее из них произошло в 2015 году в Тбилиси, в Хангошвили несколько раз стреляли. После этого он уехал из Грузии и через Украину прибыл в Германию. Там ему сначала отказались дать убежище, но он добился отмены этого решения через суд и вместе с семьей поселился в Берлине.

В убийстве подозревают Вадима Андреевича Соколова, родившегося 20 августа 1970 года. Такого человека нет в российских базах

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждают, что загранпаспорт предполагаемого убийцы Хангошвили не является биометрическим и был напечатан 18 июля 2019 года. Он выдан на имя Вадима Андреевича Соколова с датой рождения 20 августа 1970 года. Такого человека нет ни в одной базе, включая базу ФМС «Роспаспорт», отмечают расследователи. По их мнению, это свидетельствует о том, что «Соколов» сотрудничает со спецслужбами. В противном случае он не смог бы пройти российский пограничный контроль: система автоматически соотнесла бы данные отсканированного паспорта с системой «Роспаспорт», и показала, что «Соколова» в ней нет.

Подозреваемый приехал в Берлин на поезде из Парижа за несколько дней до убийства Хангошвили, писала Süddeutsche Zeitung. Как сообщают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, он подал документы на шенгенскую визу во французском консульстве 29 июля — всего через 11 дней после того, как был выпущен его загранпаспорт. При подаче документов «Соколов», у которого в паспорте в качестве места рождения был указан Иркутск, написал несуществующий адрес в Санкт-Петербурге. Также он, по всей видимости, не назвал место работы. С учетом всех этих обстоятельств расследователи считают странным решение французского консульства выдать «Соколову» многократную шенгенскую визу без дополнительной проверки.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel также получили доступ к отчету немецких спецслужб, в котором говорится, что подозреваемый имеет три татуировки: корону и пантеру на левом плече, а также змею на правом предплечье. Это говорит о том, что «Соколов» не является кадровым сотрудником спецслужб, так как им запрещено набивать себе татуировки. Он может быть бывшим осужденным, завербованным спецслужбами, поскольку стиль татуировок совпадает с тюремными наколками. Это не первый случай, когда спецслужбы используют людей из криминального мира для выполнения спецопераций, отмечают расследователи.

The Insider, Bellingcat и Der Spiegel предполагают, что «Соколов» мог работать на ФСБ, ГРУ или органы безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова. Расследователи отмечают, что большинство убийств этнических чеченцев за рубежом за последние 10 лет совершили чеченцы, действовавшие от имени Кадырова; в некоторых случаях убийцам создавали вымышленные, нечеченские личности.

Ранее газета Berliner Kurier без ссылок на источники писала, что подозреваемый в убийстве — уроженец Чечни. Брат убитого Зураб Хангошвили заявил, что бывшего полевого командира застрелили по заказу ФСБ из-за его «противостояния российской оккупации Чеченской Республики Ичкерия».

Источник «Интерфакса» в правительстве Чечни заявил, что Грозный не имеет отношения к убийству Зелимхана Хангошвили в Берлине. Кремль также отверг предположения о связи российских официальных органов с этим преступлением.

Пересказала Ольга Корелина