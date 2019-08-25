В Берлине задержан россиянин. Его подозревают в убийстве уроженца Грузии, который участвовал во второй чеченской войне

В Берлине задержан 48-летний россиянин по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Об этом сообщила городская прокуратура.

Россиянина задержали неподалеку от места преступления. Полиция также обнаружила орудие убийства и велосипед, на котором подозреваемый пытался скрыться.

Berliner Kurier пишет, что подозреваемый — уроженец Чечни. Убитого, по данным издания зовут Зелимхан К.; до переезда в Берлин он работал в антитеррористическом департаменте МВД Грузии. По информации Berliner Kurier, убийство Зелимхана К. связано со против боевиков в грузинском ущелье Лопота. Тогда грузин участвовал в переговорах с боевиками. По данным Berliner Kurier, он имел связи с ними, так как до этого воевал на их стороне.

Грузинская неправительственная организация «Центр изучения и мониторинга прав человека» пишет, что убитый — Зелимхан Хангошвили; ему выстрелили в голову возле мечети в Берлине. По данным организации, Хангошвили участвовал во и был полевым командиром в 2001-2005 годах. В 2015 году на него совершили покушение в Тбилиси, после чего он покинул Грузию.