Из Германии выслали двух сотрудников российского посольства

Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине, сообщается в твиттере МИД ФРГ.

Германия оставляет за собой право принять другие меры, если Россия не будет сотрудничать по делу.

Дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней, уточняет Spiegel.

По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили стоят российские власти.

Хангошвили, у которого было гражданство Грузии, застрелили в Берлине в августе 2019 года. Как выяснили при совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, подозреваемого в убийстве зовут Вадим Николаевич Красиков, возможно, он причастен к заказному убийству в Москве в 2013 году.