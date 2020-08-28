«Шарите»: состояние Алексея Навального стабильное, симптомы отравления проходят
Берлинская клиника «Шарите», где на лечении находится Алексей Навальный, опубликовала новый пресс-релиз о состоянии его здоровья.
Согласно документу, политик продолжает находиться в медицинской коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы постепенно исчезают.
Врачи оценили состояние Навального как стабильное. «Хотя его состояние остается тяжелым, непосредственной опасности для жизни нет», — сказано в заявлении.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что «прогнозов врачи по-прежнему не дают».
24 августа в «Шарите» сообщили, что Алексея Навального отравили неопределенным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Der Spiegel и Bellingcat заявили в совместном расследовании, что, по мнению врачей, Навального, предположительно, могли отравить веществом из семейства органофосфатов, к которым относятся в том числе нервно-паралитические вещества зарин и «Новичок». Официально это не подтверждали.