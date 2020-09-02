Правительство Германии заявило, что Алексея Навального отравили ядом, похожим на «Новичок». Главное

Christoph Soeder / dpa / AP / Scanpix / LETA

Правительство Германии заявило, что Алексей Навальный нервно-паралитическим веществом, по составу схожим с «Новичком». Наличие яда в организме показали исследования, которые по просьбе врачей из клиники «Шарите», где лечат Навального, были проведены в Бундесвера. «Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества в России», — подчеркивается в заявлении правительства.

Полный текст заявления правительства Германии Заявление правительства Германии о покушении на Алексея Навального. Полный текст

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой преступления. На специальной пресс-конференции она заявила, что те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать». «[В связи с инцидентом] есть серьезные вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать», — сказала Меркель. Она добавила, что преступление против Навального «направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем», и пообещала, что Германия вместе с партнерами по ЕС и НАТО выработает совместную реакцию. В США уже заявили, что готовы ввести финансовые санкции против виновных в отравлении Навального.

Полный текст заявления Ангелы Меркель «Это ошеломляющая информация о попытке с помощью яда убить одного из главных оппозиционеров России» Расшифровка речи Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального

Посол России в Берлине Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел Германии. «Мы недвусмысленно сформулировали наш призыв — в полной транспарентности прояснить обстоятельства [отравления]», — рассказал об итогах встречи глава МИД Германии Хайко Маас. К настоящему моменту посол уже покинул здание ведомства. Власти Германии также заявили, что уведомят о произошедшем своих партнеров по ЕС и НАТО и обратятся в Организацию по запрещению химического оружия. Хайко Маас сказал, что в ближайшие дни будет принято совместное решение о том, «как Европе можно взвешенно на это отреагировать».

МИД РФ заявил, что утверждения властей Германии не подкреплены фактами. Во внешнеполитическом ведомстве посетовали, что Берлин в ситуации с Навальным «полностью пренебрегает существующими механизмами сотрудничества». В МИД напомнили, что Германия до сих пор не прислала ответ на запрос Генпрокуратуры РФ о результатах анализов Навального, который был направлен 27 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока в Кремле не могут «квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления», добавив, что Москва заинтересована в полном взаимодействии с Германией.

В Госдуме и Совете Федерации заявление немецкого правительства подвергли критике. Член комитета Совфеда по международным делам Алексей Кондратьев назвал его «провокацией, продиктованной политическими мотивами», выразив мнение, что она может быть подготовлена США для остановки строительства «Северного потока — 2». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Берлин предоставить «конкретные и весомые доказательства» заявления. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич посетовал, что Германия «не хочет сотрудничать и занимается только обвинениями», в то время как правоохранительные органы России готовы к сотрудничеству. Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета в ближайшее время намерена обсудить ситуацию в Навальным как пример вмешательства в дела РФ.

Клиника «Шарите» выпустила новое сообщение о состоянии здоровья Навального. Врачи заявили, что состояние политика все еще тяжелое и что он до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. При этом, по словам врачей, постепенно восстанавливает свою активность. В «Шарите» заявили, что следует ожидать продолжительного течения болезни и что ее последствия могут проявляться и в отдаленном будущем.