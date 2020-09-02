Ангела Меркель: Навальный — жертва преступления, и есть вопросы, на которые Россия должна ответить
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой преступления, которое немецкое правительство категорически осуждает. По словам канцлера, «есть серьезные вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать».
По словам Меркель, к судьбе Навального привлечено внимание всего мира. Она подчеркнула, что Германия обсудит сложившуюся ситуацию с партнерами по НАТО и Евросоюзу, после чего будет принято решение о совместной реакции.
Канцлер Германии сказала, что медицинские исследования «однозначно» указывают на наличие в организме Навального следов вещества группы «Новичок». По мнению Меркель, те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать».
«Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем», — сказала Меркель.
Правительство Германии ранее 2 сентября официально заявило, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом, по составу схожим с «Новичком». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных по просьбе клиники «Шарите», где лечат Навального, специальной лабораторией Бундесвера.
Алексей Навальный почти две недели находится в коме, немецкие врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое и говорят, что болезнь будет длительной.
Германия и другие страны ЕС требовали от России провести расследование обстоятельств отравления Навального, но российская прокуратура отказалась завести уголовное дело, заявив, что для этого нет оснований.