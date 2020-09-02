Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой преступления, которое немецкое правительство категорически осуждает. По словам канцлера, «есть серьезные вопросы, на которые может ответить только правительство России — и оно должно это сделать».

По словам Меркель, к судьбе Навального привлечено внимание всего мира. Она подчеркнула, что Германия обсудит сложившуюся ситуацию с партнерами по НАТО и Евросоюзу, после чего будет принято решение о совместной реакции.

Канцлер Германии сказала, что медицинские исследования «однозначно» указывают на наличие в организме Навального следов вещества группы «Новичок». По мнению Меркель, те, кто отравил политика, таким образом намеревались «заставить его замолчать».

«Преступление против Алексея Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем», — сказала Меркель.

Правительство Германии ранее 2 сентября официально заявило, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом, по составу схожим с «Новичком». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных по просьбе клиники «Шарите», где лечат Навального, специальной лабораторией Бундесвера.

Алексей Навальный почти две недели находится в коме, немецкие врачи по-прежнему оценивают его состояние как тяжелое и говорят, что болезнь будет длительной.

Германия и другие страны ЕС требовали от России провести расследование обстоятельств отравления Навального, но российская прокуратура отказалась завести уголовное дело, заявив, что для этого нет оснований.