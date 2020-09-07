Врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы

Врачи берлинской клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из медицинской комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.

В сообщении клиники «Шарите» говорится, что Навальный начал реагировать на обращения окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось.

«Шарите» добавила, что пока слишком рано говорить о долгосрочных последствиях отравления для здоровья Навального.

Алексей Навальный находился в коме начиная с 20 августа. Ему стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли в Берлин в клинику «Шарите».

2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».