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Что в Кремле думают о «перехвате переговоров» об отравлении Навального? Отвечает Дмитрий Песков

Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что в Кремле вряд ли смогут оценить запись переговоров между Варшавой и Берлином, якобы перехваченных белорусской разведкой. По мнению Дмитрия Пескова, оценивать этот «специальный материал» могут только спецслужбы. В записи, ранее опубликованной белорусскими СМИ, <a href="https://meduza.io/feature/2020/09/04/v-belarusi-opublikovali-perehvachennyy-razgovor-varshavy-i-berlina-pro-navalnogo-o-kotorom-rasskazyval-lukashenko-pozhaluy-eto-prosto-shedevr" target="_blank">утверждается</a>, что данные об отравлении Алексея Навального вещества из группы «Новичка» являются фальсификацией. В Германии и Польше <a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9387617" target="_blank">заявляли</a>, что такого разговора не было.
Пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что в Кремле вряд ли смогут оценить запись переговоров между Варшавой и Берлином, якобы перехваченных белорусской разведкой. По мнению Дмитрия Пескова, оценивать этот «специальный материал» могут только спецслужбы. В записи, ранее опубликованной белорусскими СМИ, утверждается, что данные об отравлении Алексея Навального вещества из группы «Новичка» являются фальсификацией. В Германии и Польше заявляли, что такого разговора не было.

Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA