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Что в Кремле думают о «перехвате переговоров» об отравлении Навального? Отвечает Дмитрий Песков
09:55, 7 сентября 2020
Источник: Meduza
Пресс-секретарь президента РФ заявил журналистам, что в Кремле вряд ли смогут оценить запись переговоров между Варшавой и Берлином, якобы перехваченных белорусской разведкой. По мнению Дмитрия Пескова, оценивать этот «специальный материал» могут только спецслужбы. В записи, ранее опубликованной белорусскими СМИ,
утверждается
, что данные об отравлении Алексея Навального вещества из группы «Новичка» являются фальсификацией. В Германии и Польше
заявляли
, что такого разговора не было.
Фото в анонсе: Сергей Фадейчев / ТАСС / Scanpix / LETA
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