Der Spiegel: следы вещества из группы «Новичок» обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального

Лаборатория бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники «Шарите» исследовала образцы кожи, крови и мочи Алексея Навального — и нашла во всех из них следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

По информации немецкого издания Der Spiegel, об этом на закрытой встрече с членами бундестага (парламента ФРГ) заявил государственный секретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

Как пишет Der Spiegel, следы отравляющего вещества в образцах кожи, крови и мочи Навального были минимальны, но результаты исследования этих образцов заслуживают доверия.

По данным Der Spiegel, следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой и которую его родственники сохранили и передали берлинским врачам. Предполагается, что Навальный пил из бутылки после того, как его отравили, и таким образом оставил на ней следы яда.

Оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва 20 августа. Он был госпитализирован в Омске, а через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Омские медики не сразу отпустили Навального в Берлин, ссылаясь на его нестабильное состояние.

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории бундесвера по просьбе клиники «Шарите».

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления и потребовала от России объяснений. Евросоюз и США пригрозили санкциями из-за отравления Навального. Кремль заявил, что не видит никаких оснований для обвинений против российского государства.