Евросоюз пригрозил санкциями из-за отравления Навального

Евросоюз самым решительным образом осуждает попытку убийства российского политика Алексея Навального, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Применение химического оружия «совершенно неприемлемо, является серьезным нарушением международного права и международных стандартов в области прав человека», отмечено в заявлении.

«Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право на соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер», — предупредил глава дипломатии ЕС.

Он призвал Россию расследовать отравление и привлечь виновных к ответственности, а также сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы «обеспечить беспристрастное международное расследование».

2 сентября правительство Германии официально заявило, что Навальный был отравлен в России ядом из группы «Новичок».

Берлин потребовал от Москвы объясниться в связи с ситуацией и пообещал обсудить с партнерами по НАТО и ЕС совместную реакцию на покушение. Вашингтон пообещал ввести финансовые ограничения против виновных в покушении на Навального.

Кремль заявил, что не видит оснований для обвинений против российского государства и оснований для санкций.