«Англосаксы продолжают разыгрывать реакционную карту» Как отреагировали депутаты Госдумы (и близкие к власти люди) на сообщение о том, что Навального отравили ядом из группы «Новичок»
Начинается новый этап пропагандистской войны, ведущейся по законам Геббельса. Обвинить Россию в уничтожении MH17 не получилось, и кураторы русофобских политических шоу придумали, чем занять публику дальше. Берлин пошел по пути Великобритании, опираясь лишь на голословные заявления. А такое нужно подкреплять доказательствами, иначе это может оказаться очередной провокацией в стиле «хайли лайкли». Яд нашли представители бундесвера — а они подчиняются ЦРУ. Цель одна, цель американская: англосаксы продолжают разыгрывать эту реакционную карту. Эта провокация нужна США для остановки «Северного потока— 2». Складывается впечатление, что информационная кампания была подготовлена заранее. Если это «Новичок», почему не отравились все остальные в самолете — он же очень опасен? Если там действительно нашли какой-то яд, то вероятно в «Шарите» его и ввели. Версия об отравлении в России лишена всякой логики. Такие знакомые слова: «Новичок», ОЗХО, «Шарите» — ни ума, ни фантазии. Если бы Навального отравили по приказу властей России, «хрен бы кто его выпустил в Германию».
Из заявлений депутатов Госдумы Геннадия Зюганова, Елены Паниной, Андрея Лугового, Леонида Слуцкого, сенатора Андрея Кондратьева, сотрудников государственных СМИ Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Бонус: Александр Лукашенко. Никакого отравления Навального не было. Мы перехватили интересный разговор Варшавы с Берлином, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация, чтобы Путин не совал нос в Беларусь. Мы направим его в ФСБ.
Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA