Начинается новый этап пропагандистской войны, ведущейся по законам Геббельса. Обвинить Россию в уничтожении не получилось, и кураторы русофобских политических шоу придумали, чем занять публику дальше. Берлин пошел по пути Великобритании, опираясь лишь на голословные заявления. А такое нужно подкреплять доказательствами, иначе это может оказаться очередной провокацией в стиле . Яд нашли представители бундесвера — а они подчиняются ЦРУ. Цель одна, цель американская: англосаксы продолжают разыгрывать эту реакционную карту. Эта провокация нужна США для остановки . Складывается впечатление, что информационная кампания была подготовлена заранее. Если это «Новичок», почему не отравились все остальные в самолете — он же очень опасен? Если там действительно нашли какой-то яд, то вероятно в его и ввели. Версия об отравлении в России лишена всякой логики. Такие знакомые слова: «Новичок», , «Шарите» — ни ума, ни фантазии. Если бы Навального отравили по приказу властей России, «хрен бы кто его выпустил в Германию».

Из заявлений депутатов Госдумы Геннадия Зюганова, Елены Паниной, Андрея Лугового, Леонида Слуцкого, сенатора Андрея Кондратьева, сотрудников государственных СМИ Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Бонус: Александр Лукашенко. Никакого отравления Навального не было. Мы перехватили интересный разговор Варшавы с Берлином, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация, чтобы Путин не совал нос в Беларусь. Мы направим его в ФСБ.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA