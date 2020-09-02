Лондон назвал возмутительным использование химоружия против Навального. Вашингтон пообещал финансовые ограничения против виновных

США «глубоко обеспокоены» известием об отравлении политика Алексея Навального ядом, похожим на «Новичок», и готовы ввести финансовые санкции против виновных. Об этом заявил Совет национальной безопасности США.

«Мы будем работать с нашими союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь виновных из России к ответственности… и ограничить финансирование их злонамеренной деятельности», — говорится в заявлении совета.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал использование химического оружия против Навального «возмутительным». «Российское правительство должно объяснить, что случилось с господином Навальным. Мы же вместе с нашими международными партнерами обеспечим торжество правосудия», — написал Джонсон в твиттере.

Обновлено. Франция назвала отравление Навального «шокирующим и безответственным».

Правительство Германии 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом, по составу схожим с «Новичком». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство России должно ответить на «серьезные вопросы» в связи с отравлением Навального. Также она пообещала, что Германия обсудит с партнерами по НАТО и ЕС совместную реакцию на покушение.

МИД России заявил, что утверждения властей Германии не подкреплены фактами, и упрекнул Берлин в нежелании делиться информацией о случившемся с Навальным.