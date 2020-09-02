МИД России: заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами

Заявления властей Германии об отравлении Алексея Навального ядом из группы «Новичок» не подкреплены фактами. Об этом заявило министерство иностранных дел России, передает «Интерфакс».

МИД РФ призвал Германию к обмену информацией о случившемся с Навальным, отметив, что Берлин «пренебрегает существующими механизмами сотрудничества». Российский МИД напомнил, что Минюст Германии пока не ответил на запрос российской Генпрокуратуры о ситуации с Навальным.

МИД РФ допустил, что с помощью заявлений о Навальном Берлин пытается обосновать «некие заранее подготовленные „ответные меры“, о которых ранее уже заявлялось».

Правительство Германии 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим веществом, по составу схожим с «Новичком». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных по просьбе клиники «Шарите», где лечат Навального, в лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления и заявила, что правительство России должно ответить на «серьезные вопросы». Также канцлер добавила, что Германия обсудит с партнерами по НАТО и ЕС совместную реакцию на отравление Навального.

Ранее Германия и другие страны ЕС требовали от России провести расследование отравления Навального. Российская Генпрокуратура послала запрос немецкой стороне о состоянии здоровья политика, но вместе с тем заявила, что оснований для уголовного дела пока нет.