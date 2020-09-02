Правительство Германии: Навальный был отравлен ядом, схожим с «Новичком»

Политик Алексей Навальный был отравлен в России нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в пресс-релизе правительства Германии.

Наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведенные специальной лабораторией Бундесвера по просьбе врачей из клиники «Шарите», где находится Навальный.

«Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества в России», — говорится в заявлении.

Власти Германии заявили, что проинформируют о результатах исследований партнеров по ЕС и НАТО, а также Организацию по запрещению химического оружия.

Посол РФ в Германии также будет официально проинформирован о результатах анализов. «Мы призываем правительство России объясниться в связи с инцидентом», — говорится в сообщении немецкого кабинета министров.

В МИД РФ в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать заявление властей Германии лишь отметили, что сейчас ожидают ответ на запрос Генпрокуратуры, несколько дней назад направленный в Берлин в связи с отравлением Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до Кремля со стороны немецких властей пока никакая информация не доводилась.

Алексей Навальный находится в коме с 20 августа. В первые двое суток он находился в больнице в Омске, после чего его перевезли в Берлин. Соратники политика с самого начала настаивали на версии об отравлении. Они также подозревали, что российские врачи могли намеренно затягивать выдачу разрешения на перевозку Навального, чтобы в его организме сложнее было найти следы яда.

Врачи клиники «Шарите» уже через два дня после прибытия Навального заявили, что он был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские медики сообщали, что анализы Навального, взятые в России, не выявили наличия каких-либо ядов в его организме. Генпрокуратура РФ провела проверку, по результатам которой было объявлено, что основания для возбуждения уголовного дела в связи с инцидентом отсутствуют.