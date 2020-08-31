ФБК опубликовал расследование Навального о коррупции в Новосибирске. Он работал над ним перед отравлением

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о незаконном бизнесе чиновников Новосибирска. Над ним Алексей Навальный работал незадолго до своего отравления.

В 40-минутном фильме под названием «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить» рассказывается о депутатах городской думы и чиновниках администрации Новосибирска, которые являются бенефициарами крупных строительных компаний и организаций ЖКХ. Авторы расследования обращают внимание на дорогие часы, автомобили и недвижимость за рубежом, которой владеют чиновники.

Кто захватил столицу Сибири и как её освободить Алексей Навальный

В ФБК отметили, что это лишь первый из нескольких фильмов-расследований, работа над которыми велась во время поездки Навального по Сибири.

Во время поездки по Сибири Навальный посещал Новосибирск и Томск — там в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы регионального уровня. В них примут участие кандидаты, поддержанные Навальным.

Когда Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву, ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика госпитализировали. Его соратники сразу же предположили, что он был отравлен. Через два дня Навального направили на лечение в клинику в Берлин. Ее врачи выявили симптомы, которые подтверждают версию об отравлении.