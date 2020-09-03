ФБК выпустил фильм «Томск в плену у депутатской мафии». Навальный снимал его перед отравлением

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм «Томск в плену у депутатской мафии», посвященный деятельности высокопоставленных чиновников и городских депутатов от «Единой России».

Томск в плену у депутатской мафии Алексей Навальный

В фильме рассказывается о том, что чиновники и депутаты контролируют фирмы, которые оказывают горожанам коммунальные услуги. Подрядчиками этих фирм часто без конкурса становятся компании, которыми владеют эти же самые чиновники. Так, по данным ФБК, электроснабжение в городе контролирует лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Резников, водоснабжение — руководитель фракции «ЕР» в городской думе Кирилл Новожилов, крупнейшую управляющую компанию ЖКХ города — депутат Сергей Панасюк.

Алексей Навальный находился в Томске перед отравлением. Ему стало плохо на борту самолета в Москву, рейс экстренно посадили в Омске, а политика в состоянии комы госпитализировали; через два дня его перевезли в Берлин. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок».

Помимо Томска, Навальный во время своей поездки посещал Новосибирск. О деятельности чиновников этого города ФБК также выпустил расследование.

В Томске и Новосибирске в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы регионального уровня. В них примут участие кандидаты, поддержанные Навальным.