Алексей Навальный / EPA / Scanpix / LETA

«Эхо Москвы»: Вчера Алексей Навальный потребовал вернуть одежду, которая была изъята у него официальными органами Российской Федерации. Видели ли это сообщение, согласны ли в Кремле, что МВД должно эту одежду вернуть или нет?

Дмитрий Песков: Вы знаете, при всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся — не наш профиль .

«Эхо Москвы»: Да, но это как раз доказательство возможное по делу.

Дмитрий Песков: Понимаете, дело в том, что мы до этого слышали заявления о том, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли . То, в чем явно испытывают необходимость те, кто занимается проверочными действиями. Поэтому я здесь ничего не могу сказать.

«Эхо Москвы»: А то, что срок доследственной проверки истек, — в Кремле это как-то контролируют или нет?

Дмитрий Песков: Наверняка, это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом Российской Федерации. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит . К сожалению, мы по-прежнему также испытываем проблемы с получением информации от наших визави, прежде всего из ФРГ. Поэтому есть определенные проблемы с получением данных, они, безусловно, затрудняют все следственные действия.