Навальный потребовал вернуть ему изъятую в Омске одежду

Алексей Навальный потребовал от российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в Омске одежду. Соответствующая запись опубликована в его блоге.

Навальный подчеркнул, что одежду у него забрали в рамках доследственной проверки, а она не может продолжаться дольше, чем 30 суток. По мнению политика, это время было использовано, чтобы «прятать эту важнейшую улику».

С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа. Через два дня его перевезли из России в Германию — позже немецкие специалисты нашли у него в анализах следы яда из группы «Новичок». Немецкие СМИ и соратники Навального также писали, что яд был обнаружен на горлышке бутылки, из которой пил политик.

Российские правоохранительные органы считают, что оснований для возбуждения уголовного дела из-за произошедшего с Навальным нет. Доследственные проверки по факту инцидента проводили МВД и прокуратура.