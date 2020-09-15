Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что скоро вернется в Россию. Рады ли этому в Кремле?

Дмитрий Песков: Послушайте, любой гражданин Российской Федерации волен уезжать из России и возвращаться в Россию.

«Коммерсант FM»: Понимаю, но учитывая, что это дело не совсем обычное, к которому привлечено уже международное внимание, поэтому такой вопрос, рады ли будут в Кремле?

Дмитрий Песков: Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами. И если какие-то негативные последствия будут ликвидированы — с точки зрения состояния здоровья — берлинскими врачами, конечно, все будут только рады.

«Коммерсант FM»: Но Кремль следит за этим делом?

Дмитрий Песков: Следит в каком плане?

«Коммерсант FM»: Ну как-то отслеживает изменение состояния здоровья Навального?

Дмитрий Песков: Нет, мы, к сожалению, не имеем возможности отслеживать изменения в состоянии Навального . У нас нет такой возможности.

«Эхо Москвы»: Когда Алексей Навальный вернется на территорию Российской Федерации, будет ли какая-то, может быть, встреча с Навальным — для того чтобы показать открытость позиции администрации президента и самого президента? Или такой встречи не планируется никоим образом?

Дмитрий Песков: Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече. Поэтому убежден, что такой встречи не будет.