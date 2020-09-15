NYT: Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию

Алексей Навальный намерен вернуться в Россию после прохождения курса лечения в берлинской клинике «Шарите». Об этом, как сообщает газета The New York Times, российский политик заявил в беседе с представителем немецкой прокуратуры.

«Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас, — пересказал изданию содержание беседы источник в службах безопасности ФРГ. — Он не планирует оставаться в ссылке в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию».

Также, по сведениям NYT, Навальный отказался от сотрудничества с российской стороной, предложившей Германии совместно расследовать его дело.

14 сентября врачи «Шарите» сообщили, что состояние Навального продолжает улучшаться — политика отключили от аппарата ИВЛ, он может на короткое время подниматься с кровати.

Алексею Навальному стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва 20 августа. Его экстренно госпитализировали в Омске, а 22 августа перевезли в клинику «Шарите» в состоянии комы.

2 сентября правительство Германии объявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Яд обнаружили в лаборатории германской армии, его наличие подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.

Германия потребовала от России провести расследование инцидента. В Москве заявили, что российские врачи не выявили в организме Навального следов отравляющих веществ, и попросили немецкую сторону поделиться результатами исследований.