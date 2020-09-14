Врачи отключили Навального от аппарата ИВЛ

Состояние российского политика Алексея Навального продолжает улучшаться. Об этом заявила берлинская клиника «Шарите», где он проходит лечение.

Навального успешно отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он может на короткое время вставать с больничной койки, заявили в «Шарите».

Алексею Навальному стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва 20 августа. Его срочно госпитализировали в Омске, а 22 августа перевезли в клинику «Шарите» в состоянии комы.

Изначально немецкие врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. 7 сентября они сообщили, что вывели Навального из комы и стали переводить на самостоятельное дыхание; он начал реагировать на обращения окружающих.

2 сентября правительство Германии сообщило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Яд нашли в лаборатории германской армии, его наличие подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.

По словам источников Der Spiegel, органы безопасности Германии считают, за отравлением Навального могут стоять российские спецслужбы. Кремль заявляет от голословности подозрений против России.