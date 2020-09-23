«Физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр». Навальный рассказал о планах по восстановлению после выписки из стационара

Политик Алексей Навальный опубликовал в инстаграме первый пост после выписки из стационара берлинской клиники «Шарите», в котором рассказал о ближайших планах по реабилитации.

Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс. Забавно, я мечтал научиться ездить на вейк-борде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге.

Навальный также пообещал проводить больше времени в соцсетях — по его словам, это ему наряду с чтением рекомендовала делать нейропсихолог.

Навальный был выписан из стационара берлинской клиники «Шарите» утром 23 сентября. Он находился в клинике с 22 августа; до 7 сентября он был в медицинской коме.

Правительство Германии заявляет, что Навального отравили в России веществом из группы «Новичок»: результаты анализов, полученные лабораторией Бундесвера, позже подтвердили независимые центры в Швеции и во Франции. Власти РФ заявляют, что российские врачи следов ядов в организме политика не нашли, и что оснований для уголовного расследования инцидента нет.