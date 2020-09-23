Raphael Lafargue / Pool / Sipa / Scanpix / LETA

Business FM: Насколько корректно коллеги из Le Monde передали суть разговора Путина с Макроном?

Дмитрий Песков: Тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в переданных формулировках . И справедливости ради вряд ли она могла быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со средствами массовой информации записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике. Убеждены, что это не так. Путин и Макрон часто не соглашаются друг с другом, никогда это не скрывают, отстаивают интересы своих стран, говорят о многом позитивном, и это не лишает их диалога конструктивизма, эффективности и востребованности.

Bloomberg: Вы сказали, что то, как Le Monde передал разговор, там много неточностей. Хотели бы понять, в какой части там неточности. Говорил ли Путин Макрону, что Навальный сам мог отравиться «Новичком»?

Дмитрий Песков: Много неточностей в формулировках. Я сказал то, что я хотел сказать . Больше я говорить не буду на эту тему.

Bloomberg: Вы подчеркнули, что уверены, что это не из Елисейского дворца…

Дмитрий Песков: …а следовательно, газета не могла и не может обладать достоверной информацией.

Bloomberg: Соответственно, претензий к французским властям в связи с этой публикацией у вас нет?

Дмитрий Песков: Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов . Ну, это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить.