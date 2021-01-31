В Москве задержали Юлию Навальную. Ее отвезли в отдел полиции Щербинки

В Москве на акции протеста в поддержку политика Алексея Навального задержали его жену Юлию. Об этом сообщает «Дождь».

Незадолго до задержания Навальная опубликовала в инстаграме фото из района Сокольники — недалеко оттуда находится СИЗО «Матросская тишина», где сидит задержанный на 30 суток Навальный.

Обновлено. Юлию Навальную доставили в УВД города Щербинка в Новой Москве, сообщает «МБХ медиа». Адвоката к ней пока не пускают.

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