В Москве задержали Юлию Навальную. Ее отвезли в отдел полиции Щербинки
Источник: Дождь
В Москве на акции протеста в поддержку политика Алексея Навального задержали его жену Юлию. Об этом сообщает «Дождь».
Незадолго до задержания Навальная опубликовала в инстаграме фото из района Сокольники — недалеко оттуда находится СИЗО «Матросская тишина», где сидит задержанный на 30 суток Навальный.
Обновлено. Юлию Навальную доставили в УВД города Щербинка в Новой Москве, сообщает «МБХ медиа». Адвоката к ней пока не пускают.