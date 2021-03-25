«Он испытывает сильные боли». Адвокат сообщила о состоянии здоровья Навального

Адвокат Ольга Михайлова, посетившая Алексея Навального в колонии, сообщила, что состояние здоровья политика «крайне неблагополучное».

«Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — рассказала Михайлова телеканалу «Дождь». Навальному, по ее словам, сделали МРТ, но диагноз пока не сообщили.

Через адвокатов Навальный подал два заявления, сообщается на сайте политика. В первом он сообщает, что у него «классическая картина развития заболевания, связанного с защемлением нерва», а в оказании должной медицинской помощи ему отказано. Политик требует, чтобы его осмотрел в колонии приглашенный им специалист, а также чтобы ему передали необходимые лекарства.

Во втором заявлении Навальный указывает, он поставлен на учет как склонный к побегу и сотрудник колонии будит его каждый час, то есть восемь раз за ночь. Политик напоминает, что осужденным гарантирован «непрерывный восьмичасовой сон», и требует прекратить применение «незаконных пыточных мер».

23 марта адвокаты Алексея Навального сообщили, что в колонии состояние здоровья политика резко ухудшилось — у него заболела спина и начала отниматься нога. Оказание медицинской помощи Навальному, по словам адвокатов, ограничилось тем, что ему прописали две таблетки ибупрофена. В УФСИН по Владимирской области, в свою очередь, 25 марта заявили, что состояние здоровья Навального «оценивается как стабильное, удовлетворительное», не уточняя подробностей.

Более 150 деятелей культуры и общественных деятелей подписали обращение к директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой создать для Навального нормальные условия в колонии.