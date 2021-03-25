«Состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное». ФСИН отчиталась о самочувствии Навального

Алексей Навальный, находящийся в колонии города Покров, прошел медицинское обследование, по результатам которого его состояние здоровья признано удовлетворительным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Владимирской области.

24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное.

Накануне адвокаты сообщали о сильном ухудшении здоровья политика. По словам Ольги Михайловой, в колонии у Навального начала отниматься нога, а до этого долго болела спина. В качестве лечения, по словам адвоката, политику выдали две таблетки ибупрофена.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию, удовлетворив ходатайство ФСИН, требовавшей заменить ему условный срок, назначенный по делу «Ив Роше», на реальный. Политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года. Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в Покрове во Владимирской области.