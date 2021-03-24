Адвокат Навального сообщила об ухудшении состояния его здоровья в колонии

Здоровье политика Алексея Навального в колонии ухудшилось. Об этом «Медузе» сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

Вчера у него начала отниматься нога. До этого у него долго болела спина. Его в пятницу смотрел местный невролог, в понедельник ему дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало.

По словам Михайловой, сейчас адвокаты находятся около колонии, но их не пускают внутрь под предлогом «режимных мероприятий».

По мнению соратника Навального Леонида Волкова, он может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии хочет скрыть этот факт.

О том, что Алексей Навальный находится в колонии № 2 в городе Покров Владимирской области, стало известно 15 марта. Тогда же в его соцсетях был опубликован пост от первого лица; в нем Навальный сообщал, что у него «в целом все хорошо».

22 марта от имени политика был опубликован еще один пост, в котором он рассказывал о своих «любимых моментах дня» в колонии. О состоянии здоровья Навального в посте ничего не говорилось.