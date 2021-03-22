«Я представляю себе, что снимаюсь в ремейке „Звездных войн“». Навальный рассказал о «любимых моментах дня» в колонии

В соцсетях Алексея Навального появился пост от его имени, в котором он рассказал, как проходят его дни в ИК-2 в Покрове. Это второй пост политика с тех пор, как его привезли в колонию.

В посте Навальный рассказал о двух ежедневных процедурах в колонии, которые ему нравятся. Первая из них — это утренний гимн.

В 6:00 нас поднимают, в 6:10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: «Славься, Отечество наше свободное». Просто восторг.

Вторым любимым моментом дня Навальный назвал последнее упражнение зарядки, в котором заключенные «маршируют на месте, грохоча сапогами».

В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском ремейке «Звездных войн», где вместо имперских штурмовиков — зэки в бушлатах и шапках-ушанках. У них в зубах сигареты. Вместо лазерных винтовок — железные ломы.

Первый пост от имени Навального из колонии в Покрове был опубликован 15 марта — в день, когда стало известно, что политика этапировали туда из СИЗО.

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