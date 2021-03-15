В фейсбуке политика Алексея Навального появился пост от его имени. Это первый пост Навального после его отправки в колонию № 2 в Покрове.

В посте Навальный отмечает, что российская тюремная система смогла его «удивить»: «Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы».

Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.

Навальный подчеркнул, что в колонии практикуется «буквальное выполнение бесконечных правил». По его словам, везде установлены видеокамеры, «за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт».

Политик выразил уверенность, что если относиться к ситуации с юмором, то «жить можно» и подчеркнул, что в целом у него все хорошо. «Я так себе и называю свой новый дом — „наш дружелюбный концлагерь“», — отметил он.

К посту Навального прикреплено фото, на котором политик коротко выбрит. Эта фотография была сделана несколько лет назад.

Исправительная колония № 2 в Покрове — режимная, так называемая красная колония, то есть исправительное учреждение, в котором администрация полностью контролирует заключенных. ( ) в марте выпустил видео об этой колонии. В записи среди прочего утверждается, что в колонии избивают заключенных, в том числе сразу после прибытия в учреждение.

О том, что Навального отправят в ИК-2 в Покрове, ряд СМИ со ссылкой на источники писал еще в конце февраля. ФСИН до сих пор официально не подтверждала эту информацию. Вскоре после появления поста Навального его адвокаты сообщили, что виделись с ним в колонии и что сейчас он проходит карантин.

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