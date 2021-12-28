В Томске и Иркутске задержали бывших руководителей штабов Навального

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Полицейские в Томске задержали бывшего руководителя местного , депутата городской думы Ксению Фадееву. Об этом сообщил телеканал ТВ2 со ссылкой на несколько источников.

Сотрудники Следственного комитета из Москвы провели в доме Фадеевой обыски. Сама она находится в здании томского СК. По предварительной информации, Фадееву собираются увезти для допроса в Москву.

В Иркутске в Следственный комитет после обыска доставили бывшего главу местного штаба Навального Захара Сарапулова, сообщает основанное им издание «Иркутский инсайдер».

В связи с чем задержаны бывшие руководители двух штабов Навального, пока неизвестно.

Бывший руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что не может связаться с Фадеевой и Сарапуловым. «Сейчас мы пытаемся скоординировать юридическую помощь и выйти с ребятами на связь», — сказал он. Волков отметил, что Фадеева и Сарапулов наотрез отказались уезжать из России, когда им предлагали.

В сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании «экстремистского сообщества» в отношении Алексея Навального и его ближайших сторонников. Первой задержанной по делу стала бывшая глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

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