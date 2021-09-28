Против Навального и его ближайших соратников возбудили уголовное дело об «экстремистском сообществе». Политику грозит еще 10 лет колонии

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Евгений Фельдман

СК объявил о новом уголовном деле в отношении политика Алексея Навального и его ближайших сторонников. Сам Навальный, а также бывший директор Иван Жданов и бывший глава Леонид Волков подозреваются в создании «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а , , , , , и «иные лица» — в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, Навальный создал «экстремистское сообщество» не позднее 2014 года, тогда же к нему присоединились Волков и Жданов. Деятельность «сообщества» была направлена на «изменение основ конституционного строя, подрыв общественной безопасности и государственной целостности» России. Для его финансирования, говорится в пресс-релизе СК, Навальный, Волков и Жданов создали восемь некоммерческих организаций и неназванное число коммерческих, а в целях пропаганды «преступной деятельности» — несколько сайтов, собственный ютьюб-канал, а также страницы в соцсетях.

Следствие полагает, что «сообщество» добивалось дискредитации органов власти и их политики. В числе его целей была «дестабилизация обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти». С этой целью, по версии СК, с 2014 по 2021 годы регулярно проводились несогласованные акции, в которых фигуранты дела призывали участвовать других граждан, в том числе несовершеннолетних. Отдельно СК отмечает, что Волков и Жданов в августе 2021 года — уже после запрета ФБК — призывали финансировать деятельность команды Навального.

Это уже третье уголовное дело, возбужденное против Навального с момента его задержания в январе 2021 года. В феврале политик стал фигурантом дела о создании организации, посягающей на личность и права граждан (Волков и Жданов тоже проходят по этому делу), в мае — фигурантом дела об оскорблении судьи, которая председательствовала на процессе о . Еще одно дело было заведено на политика в декабре, незадолго до его возвращения в Россию из Германии — Навального заподозрили в том, что он использовал в личных целях сотни миллионов рублей, пожертвованные в пользу ФБК.

Основные структуры Навального были признаны «экстремистскими организациями» в июне. Мосгорсуд вынес соответствующее решение в отношении Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан, а также штабов Навального. Первые две организации суд также постановил ликвидировать. На основании этого решения на сентябрьские выборы в Госдуму не был допущен целый ряд политиков, которых обвинили в связях с «экстремистскими организациями» Навального. Хотя принятый в мае закон прямо требовал доказывать такую связь в суде, ни в одном случае этого сделано не было. После признания структур Навального «экстремистскими» власти начали блокировать десятки сайтов команды политика, а в начале сентября добились удаления приложения «Навальный» из магазинов Google и Apple.

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