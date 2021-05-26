Госдума приняла «закон против ФБК». Он запрещает участвовать в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях или жертвовал им

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Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении закон, запрещающий участие в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации.

В выборах любого уровня будет запрещено участвовать учредителям и руководителям (включая глав структурных и региональных подразделений и их замов), работавшим в организации в течение трех лет до признания ее судом экстремистской или террористической. Запрет будет действовать пять лет.

Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут быть избраны лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.

Первоначально в законопроекте шла речь о запрете избираться только в Госдуму, однако ко второму чтению, которое состоялось 25 мая, в документ были внесены поправки, запрещающие участие в выборах любого уровня.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков, комментируя законопроект, писал, что предложение депутатов угрожает тем, кто работал в команде Навального или делал пожертвования организациям, связанным с политиком. и другие структуры, связанные с Навальным, Генпрокуратура просит признать экстремистскими организациями.

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