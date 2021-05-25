Госдума приняла во втором чтении «закон против ФБК». Избираться в Госдуму запретили даже за высказывания в поддержку экстремистских организаций

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Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который запрещает участие в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

В первом чтении законопроект был принят 18 мая. После этого в него внесли поправки, которые запрещают причастным к экстремистской организации участвовать в выборах всех уровней, а не только в выборах в Госдуму (изначально в законопроекте шла речь только про них) — но для этого еще потребуются отдельные поправки к региональным законам (в случае региональных выборов) или, например, к закону о выборах президента России.

Кроме того, ко второму чтению в законопроекте уточнили, что именно будет считаться причастностью к экстремистской организации. Признаками причастности названы в том числе высказывания в поддержку организации в интернете и перечисление ей денег.

Третье, окончательное чтение документа в Госдуме ожидается 26 мая.

Законопроект был внесен в Госдуму вскоре после того, как прокуратура Москвы потребовала признать Алексея Навального экстремистской организацией. СМИ стали называть инициативу «законом против ФБК».

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