Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете избираться в парламент тем, кто работал в экстремистских организациях или жертвовал им

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Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий избираться в нижнюю палату парламента людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации.

Законопроект предполагает, что учредителям и членам руководства, вплоть до заместителя руководителя структурного подразделения, будет запрещено избираться депутатом Госдумы в течении пяти лет после того, как суд решил запретить или ликвидировать соответствующую экстремистскую или террористическую организацию.

Для прочих сотрудников такой организации и «иных лиц, причастных к ее деятельности», срок запрета устанавливается в три года.

Под действие законопроекта попадают руководители организации, которые начали работать в ней не позднее, чем за три года до ее признания судом экстремистской или террористической. Сотрудники и «иные причастные лица» — не позднее, чем за год до запрета судом деятельности такой организации.

Иными причастными лицами авторы законопроекта считают тех, кто предоставлял таким организациям денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков, комментируя законопроект, писал, что предложение депутатов угрожает тем, кто работал в команде Навального или делал пожертвования организациям, связанным с политиком.

Прокуратура Москвы в середине апреля подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Навальным: Фонда борьбы с коррупцией ( ), Фонда защиты прав граждан, а также штабов политика. Заседание суда по иску назначено на 9 июня.

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