«Дворец для Путина» стал самым популярным видео на канале Навального, обогнав фильм «Он вам не Димон»

Фильм-расследование «Дворец для Путина» стал самым популярным видео на ютьюб-канале Алексея Навального.

Менее чем за двое суток после публикации он собрал более 38 миллионов просмотров — на момент написания новости у видео 38,35 миллиона просмотров и 2,6 миллиона лайков.

Фильм остается на первом месте в трендах ютьюба в России и попал в первую десятку в трендах еще 22 стран.

Дворец для Путина. История самой большой взятки Алексей Навальный

До этого самым популярным видео на канале Навального был фильм «Он вам не Димон», вышедший в марте 2017 года (почитать о нем можно здесь). Сейчас у него 38,33 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.

В фильме «Дворец для Путина» рассказывается о том, что на Черном море под Геленджиком на деньги государственных и частных компаний возвели дворец для президента России. По оценке ФБК, на строительство потратили минимум 100 миллиардов рублей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает, что у Путина есть дворец.

Накануне публикации расследования ФБК суд Химок на выездном заседании в отделе полиции заключил под стражу Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от ядом «Новичок». Это было сделано по требованию ФСИН, которая добивается замены политику условного срока на реальный по . Сторонники Навального объявили о проведении 23 января общероссийской акции в поддержку политика.