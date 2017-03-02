Расследование ФБК о «тайной империи Дмитрия Медведева». Короче, чем в оригинале Что мы узнали о яхтах и виноградниках премьер-министра

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о резиденциях премьер-министра Дмитрия Медведева в Плесе, на родине предков чиновника в Курской области и в Сочи. Вся недвижимость записана на компании и некоммерческие фонды однокурсников Медведева. На них же оформлены виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, а также еще две яхты, названные церковным именем Светланы Медведевой, жены премьера. «Медуза» рассказывает о расследовании ФБК — и о том, при чем здесь кроссовки премьер-министра.

Что нашли

Резиденция в Плесе. На обнесенном трехметровым забором участке в 80 гектаров на берегу Волги расположились частная пристань, лыжный склон, три вертолетные площадки, несколько домов, гостиница и другие здания и парковые объекты, в том числе доска для гигантских шахмат и домик для уточки. Про эту резиденцию ФБК уже рассказывал в сентябре 2016 года.

Секретная дача Дмитрия Медведева Алексей Навальный

Дома на Рублевке. Усадьба площадью в три тысячи квадратных метров, гостевой дом в 750 квадратов, а также баня расположены на четырех гектарах в поселке Знаменское на Рублевке. ФБК оценивает стоимость объекта в пять миллиардов рублей. Сотрудники фонда обнаружили в инстаграме одного из строителей фотографию, где здание так и называется — «резиденция Медведева». Еще один дом на Рублевке расположен в Маслово.

Пролет над резиденцией Медведева в Знаменском, Подмосковье Алексей Навальный

Усадьба в селе Мансурово в Курской области. Это село — родная земля предков Дмитрия Медведева. Там жил его дед, там рос его отец. В Мансурово построили дом площадью около полутора тысяч квадратных метров, гостевой дом, две вертолетные площадки. В селе на месте дома деда Медведева возвели часовню, где написано «Сооружена содействием и усердием Дмитрия Анатольевича Медведева на месте прародительского дома». Часовню освятили в день 45-летия Медведева в 2010 году — тогда он был президентом.

Пролет над резиденцией Медведева в Мансурово, Курская область Алексей Навальный

Резиденция в Сочи. На хребте Псехако рядом с Красной поляной находится резиденция площадью 4000 квадратных метров. Она стоит 2,6 миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности негосударственного Фонда поддержки олимпийских видов спорта. Дмитрий Медведев выкладывал в инстаграм фотографии из этой резиденции.

Пролет над резиденцией Медведева в Псехако, Красная поляна Алексей Навальный

Виноградники в Краснодарском крае и Тоскане. В Анапе площадь виноградников составляет сто гектаров. «Рельеф здесь такой, что если стоять спиной к морю, можно представить себя в Тоскане. Мягкие очертания холмов, на склонах которых ровные ряды виноградников. Исключительно красиво!» — рассказывал сомелье Артур Саркисян, который побывал там. В Тоскане у приближенных Медведева есть не только виноградник, но и вилла XVII века с 30 комнатами. Весь итальянский участок в 100 гектаров обошелся в 10 миллионов долларов.

Пролет над виноградниками и виллой Медведева в Тоскане, Италия Алексей Навальный

Особняк в Санкт-Петербурге. Особняк графа Кушелева-Безбородко на набережной Кутузова построен в XVIII веке. Сейчас он переделан под жилой дом с 29 квартирами, в одной из которых есть лифт для автомобиля — машину можно поднять прямо в гостиную. Часть квартир продается. Шесть квартир, по данным ФБК, стоят порядка миллиарда рублей.

Две яхты. Обе яхты были замечены в резиденции в Плесе. Кроме того, Дмитрий Медведев смотрел с одной из них салют во время праздника «Алые паруса» в Петербурге. Обе яхты названы «Фотиния» — это имя используется в церковной традиции для Светланы; так зовут жену Дмитрия Медведева. Яхты стоят около 16 миллионов долларов.

Яхта модели Princess 32M Фото: Nordmarine

При чем здесь Дмитрий Медведев

Все объекты недвижимости и яхты так или иначе связаны с некоммерческими фондами, в руководство которых входят или входили близкие к Дмитрию Медведеву люди.

Наиболее часто в расследовании упоминается однокурсник Медведева, член совета директоров Газпромбанка Илья Елисеев. Он входит в наблюдательный совет фонда «Дар». Этот фонд владел резиденцией в Плесе (потом ее передали другому фонду, который возглавляет сотрудник «Дара»). Земля под резиденцией в Сочи была изначально оформлена на фонд «Дар». Потом ее передали другому фонду, учредитель которого работает в «Даре».

Тот же Елисеев возглавляет фонд «Соцгоспроект», которому предприниматель Алишер Усманов в 2010 году подарил особняк в Знаменском (Рублевка). Директор фонда «Соцгоспроект» — еще один однокурсник Медведева Алексей Четвертков.

Танец Дмитрия Медведева на встрече выпускников Алексей Навальный

Илья Елисеев возглавляет совет директоров агрокомплекса «Мансурово», на который записана резиденция в Курской области. В совет директоров агрокомплекса входит Андрей Медведев, двоюродный брат Дмитрия Медведева.

Офшоры Ильи Елисеева покупали виноградники в Тоскане и обе яхты, которые видели в резиденциях Дмитрия Медведева. Ученик Ильи Елисеева приобрел для фонда «Дар» особняк графа Кушелева-Безбородко в Петербурге.

Компании, на которые оформлены агрокомплекс в Курской области и виноградники на Кубани, принадлежат фирме «Техинпро». Ее возглавляет Владимир Дьяченко. Во взломанной переписке Дмитрия Медведева есть несколько десятков заказов на адрес этой фирмы — на имя Владимира Дьяченко. За три месяца Медведев заказал 73 футболки и 20 пар кроссовок. Переписка достоверна, поскольку впоследствии Дмитрий Медведев появлялся на публике в той самой заказанной одежде. В той же переписке Медведев распоряжается распределить молдавские вина между «горкой» (это резиденция в Сочи) и «речкой» (это в Плесе). Тема письма Отметка 1456 — это высота над уровнем моря, на которой находится «горка».

Полная схема связей Дмитрия Медведева с указанными людьми, компаниями и фондами опубликована в расследовании ФБК.

Сравнение кроссовок Дмитрия Медведева с кроссовками из интернет-магазина Фото из расследования ФБК

Откуда деньги

Помимо подарка от Алишера Усманова, фонды близких к Медведеву людей получали пожертвования от богатейшего российского предпринимателя Леонида Михельсона, а также кредиты Газпромбанка (где работает Илья Елисеев) и «Башнефти». На деньги Михельсона реставрировали резиденцию в Плесе, на деньги «Башнефти» купили особняк в Петербурге, на деньги Газпромбанка — одну из яхт. В расследовании говорится, что связанные с фондами компании переуступали кредиты друг другу. Были ли деньги в итоге возвращены, неизвестно.

Фонд борьбы с коррупцией оценил «объем средств, вращающихся между медведевскими фондами и компаниями» в 70 миллиардов рублей.