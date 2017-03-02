«Брат Дмитрия Медведева» назвал расследование ФБК «вымыслом и фольклором»
Предприниматель Андрей Медведев, которого Фонд борьбы с коррупцией называет двоюродным братом премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, заявил, что не получал от главы правительства «ни помощи, ни помех». Об этом сообщает РБК.
2 марта ФБК опубликовал расследование о собственности Дмитрия Медведева. В нем говорится, в частности, что в связанных с премьер-министром компаниях работает его двоюродный брат Андрей Медведев — он входит в совет директоров агрокомплекса «Мансурово», которому принадлежит резиденция в Курской области, и возглавляет компанию «Сейм-Агро», с которой связан однокурсник Медведева (и, по версии ФБК, управляющий его владениями) Илья Елисеев.
«Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства, я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания. Это вымысел и фольклор», — цитирует РБК Андрея Медведева.
На вопрос о родстве с премьером он отказался отвечать как на «сугубо личный».
Также, по его словам, «на данный момент «Сейм-Агро» не имеет никакого отношения к ЗАО «Курскпротеплица». В расследовании ФБК «Курскпротеплица» называлась в качестве основного учредителя «Сейм-Агро». «Я не имею никакого отношения к этому [«Курскпротеплица» — РБК] предприятию. За исключением того, что оно находится в 100 метрах от моего предприятия. Раньше может быть и были какие-то отношения. Но данный момент я не готов вам подтвердить ничего. Могу сказать, что сейчас их нет», — заявил Андрей Медведев.