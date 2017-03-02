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Фонд борьбы с коррупцией пожаловался в СК на Медведева и Усманова

Ведомости
13:46, 2 марта 2017
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Директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов подал заявление в Следственный комитет России с требованием завести дела о взятке в отношении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и миллиардера Алишера Усманова.

Как говорится в заявлении, Усманов в 2010 году безвозмездно передал фонду поддержки социально-значимых государственных проектов, которым управляет Медведев, участок в подмосковном селе Знаменское с жилым домом. Как утверждают в ФБК, поскольку работа Усманова связана с госконтрактами и решениями Медведева, то есть основания считать передачу участка взяткой. Стоимость участка в ФБК оценили в 5 миллиардов рублей.

Помимо этого фонд, основанный Алексеем Навальным, требует завести дело по статье о растрате в связи с тем, что фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР», связанный с Медведевым, распоряжается имуществом вопреки своему уставу. В частности, он передавал недвижимость другим фондам, которые не имеют отношение к поддержке инвалидов и охране окружающей среды (таковы заявленные цели фонда «ДАР»).

Ответ из СК Фонд борьбы с коррупцией пока не получил.

Ответа из СКР Рубанов не получил, телефон представителя СКР не отвечал. Аналогичные заявления были отправлены Рубановым в МВД, Министерство юстиции и на имя начальника Управления президента по вопросам противодействия коррупции Олега Плохого.

Ведомости
2 марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал подробное расследование активов, которые, как утверждают в ФБК, контролируются премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В расследовании говорится, что Медведеву принадлежат несколько усадеб в России, а также он контролирует фонды с активами на 70 миллиардов рублей, которые пополнялись в том числе за счет крупнейших российских предпринимателей.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко выраженный предвыборный характер», и отказалась комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».
В ближайшее время «Медуза» опубликует подробный рассказ о расследовании ФБК.
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