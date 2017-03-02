Пресс-секретарь Медведева отказалась комментировать расследование «оппозиционного и осужденного персонажа»
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова отказалась комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией о собственности Дмитрия Медведева.
Тимакова заявила, что материалы, представленные Алексеем Навальным, носят «ярко-выраженный предвыборный характер». По мнению представителя премьера, комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа» бессмысленно.
«Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно», — отметила Тимакова.