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Пресс-секретарь Медведева отказалась комментировать расследование «оппозиционного и осужденного персонажа»

РБК
12:03, 2 марта 2017
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Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова отказалась комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией о собственности Дмитрия Медведева.

Тимакова заявила, что материалы, представленные Алексеем Навальным, носят «ярко-выраженный предвыборный характер». По мнению представителя премьера, комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа» бессмысленно.

«Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью — бессмысленно», — отметила Тимакова.

РБК
Ранее ФБК опубликовал расследование о российских и зарубежных резиденциях, которые принадлежат Медведеву. Формально недвижимость записана на благотворительный фонд. Утверждается, что Медведев контролирует несколько таких фондов, в которые перечислены 70 миллиардов рублей.
Как предполагают авторы расследования, деньги Медведеву перечисляли Алишер Усманов и Леонид Михельсон.
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