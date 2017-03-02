ФБК опубликовал расследование про резиденции Дмитрия Медведева

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование про недвижимость премьер-министра Дмитрия Медведева. В публикации рассказывается о нескольких поместьях в России и за границей.

Один из домов, как утверждают в ФБК, он получил в дар от предпринимателя Алишера Усманова. Формально недвижимость записана на благотворительный фонд.

Он вам не Димон Алексей Навальный

В ФБК утверждают, что Дмитрий Медведев контролирует несколько благотворительных фондов, в которые перечислены 70 миллиардов рублей (за какой период, не уточняется). По данным сотрудников Фонда, это, в том числе, взятки от предпринимателей Алишера Усманова и Леонида Михельсона, а также деньги «Башнефти».

Кроме того, в расследовании рассказывается о двух яхтах, которые были пришвартованы в резиденции Медведева в Плесе. Яхты оформлены на близкую к Медведеву структуру.

Также, как утверждают в ФБК, у Медведева есть виноградник в Италии.