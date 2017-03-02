Особняки, виноградники, яхты: Дмитрий Медведев нарушил закон?

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал масштабное расследование о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Из материала следует, что связанные с Медведевым люди и благотворительные фонды владеют несколькими роскошными резиденциями в России и за рубежом, сельскохозяйственными угодьями и двумя яхтами. Алексей Навальный называет действия Медведева уголовным преступлением, в интервью «Дождю» он сказал, что премьера «хоть завтра можно отправить на скамью подсудимых». Заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов объяснил «Медузе», что с точки зрения буквы закона Медведева сложно в чем-то упрекнуть.

Юридическая аргументация — самое слабое место нового расследования Фонда борьбы с коррупцией. Я не вижу чего-то противозаконного в том, что сделал господин Медведев. Дело в том, что из-за лакун в российском законодательстве выходит так, что все перечисленные в расследовании активы оформлены в соответствии с законом. То есть если смотреть именно с точки зрения буквы закона, все совершенно легально.

Активы, о которых идет речь в расследовании, принадлежат некоммерческим благотворительным организациям. Например, подаренная [бизнесменом] Алишером Усмановым резиденция — это его вклад в НКО. Такие организации формально не имеют владельцев, не подразумевают извлечения прибыли и вывода активов. Этими активами распоряжается некий наемный управляющий, а кто реальный владелец, установить трудно. Аргументы, связанные с кроссовками и взломанными почтами, я не буду оценивать, потому что они находятся за пределами юридического поля и легальной экспертизы.

Сам Дмитрий Медведев в документации благотворительных организаций, фигурирующих в расследовании, не упоминается. Там упоминаются близкие премьеру люди и, в частности, [его однокурсник] Илья Елисеев. Можно было бы сказать, что он — номинальный владелец указанных некоммерческих фондов, но [на самом деле] он довольно самодостаточная фигура. С 2005 года Елисеев занимает должность заместителя председателя Газпромбанка и находится в совете директоров «Газпром-Медиа», так что он мог бы и сам приобрести все эти активы и ими пользоваться. Получается, что Медведев может быть и не причастен ко всему этому.

Форма некоммерческой организации — это коррупциогенная дыра в российском правовом поле. В данном случае законная схема обеспечивает возможность незаконного обогащения и позволяет избежать ответственности. Думаю, комментируя расследование, Медведев и Елисеев будут указывать именно на юридическую сторону, а этическая сторона окажется за кадром.

ФБК провели хорошее, логичное расследование. Если премьер-министр пользуется имуществом заместителя председателя правления Газпромбанка, который учился с ним на одном курсе, это формирует ситуацию конфликта интересов. Это признак коррупционного правонарушения, за которое должна быть какая-то ответственность. Но в выводах расследования о конфликте интересов не говорится.

В европейской стране вся эта ситуация стала бы поводом для отставки премьера и кабинета, но в России это маловероятно.